Inter, Calhanoglu: “Sono qui grazie ad Ausilio e Inzaghi. Vogliamo fare belle cose”

Esordio con la maglia dell'Inter concluso con il premio di migliore in campo. Non poteva iniziare meglio l'avventura di Hakan Calhanoglu in nerazzurro. Autore di un gol e di un assist, il centrocampista turco ha parlato così a DAZN dopo la gara contro il Genoa:

"Ero tranquillo, so che i tifosi dell'Inter si aspettano tanto. Abbiamo lavorato bene in questi 45 giorni e siamo partiti forte e abbiamo vinto. Ringrazio i tifosi, li sento dietro di me. Voglio dare il massimo per l'Inter, ringrazio Ausilio. E' grazie a lui e Inzaghi che sono qui. Il rapporto con Inzaghi? Abbiamo lavorato bene, so che lui si aspetta tanto da me, ma io voglio dare il massimo per questi tifosi. Sensi? Conosco già i suoi movimenti, abbiamo fatto una bella partita e vogliamo continuare così".