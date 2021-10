Sky – Inter, Calhanoglu non al meglio: oggi ha lavorato a parte. Le ultime per la Lazio

Mancano poco più di tre giorni alla sfida contro la Lazio all'Olimpico e Simone Inzaghi è ancora alle prese con varie incognite di formazione

Mancano poco più di tre giorni alla sfida contro la Lazio all'Olimpico e Simone Inzaghi è ancora alle prese con varie incognite di formazione. A cominciare dall'attacco: l'allenatore nerazzurro sta infatti seguendo col fiato sospeso gli impegni con l'Argentina di Lautaro Martinez e Joaquin Correa (non al meglio) . Dubbi non ce ne sono, come riferisce Sky Sport: pur tornando a Milano a poche ore dalla gara di Roma, se sarà in condizione, Lautaro giocherà da titolare al fianco di Dzeko. Qualora la risposta fosse negativa, invece, si aprono altri scenari.

Uno di questi, sostiene Sky, vede Calhanoglu titolare alle spalle del bosniaco in un 3-5-1-1 che tanto bene ha fatto, per esempio, all'esordio in campionato contro il Genoa. Il problema è che anche il turco è tornato malconcio dalle gare con la sua nazionale e oggi, come consuetudine dopo il rientro a Milano, ha lavorato a parte. Nulla di grave, bene dirlo, ma al momento Calhanoglu non è al meglio della forma. Un pensiero in più in vista della gara contro la Lazio.