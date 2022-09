Calhanoglu a SM: “Momento doloroso, non difficile. Bayern? Tutto nelle nostre mani”

Dopo aver parlato in conferenza, Hakan Calhanoglu ha lasciato un’intervista anche a Sportmediaset verso Inter-Bayern

Dopo aver parlato in conferenza stampa accanto a Inzaghi, Hakan Calhanoglu ha lasciato un’intervista anche a Sportmediaset verso Inter-Bayern: “Il momento non è difficile, magari doloroso sì, perché abbiamo perso un derby importante. Dobbiamo rialzarci subito, domani si gioca in Champions e qui è un altro livello. Siamo pronti”.