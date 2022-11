Calhanoglu: “Scudetto? Non abbiamo perso la speranza. Mi piace il nuovo ruolo”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, dal ritiro della Turchia ha concesso un'intervista ai microfoni di TRT Spor dove ha avuto modo di parlare anche del campionato di Serie A e della sua evoluzione tattica: "Il Napoli sta facendo un ottimo lavoro di squadra, sono arrivati ​​nuovi giocatori. La nostra prima partita dopo la Coppa del Mondo sarà in casa contro di loro: tutto può succedere in campionato, non abbiamo rinunciato alla speranza. Mi sento molto bene all'Inter. Ho anche tanti amici al milan, poi i tifosi guardano sempre le cose dal loro punto di vista. In Italia sono migliorato in fase difensiva. Il ruolo di regista? È un ruolo che sono abituato a interpretare, quello di centrocampista difensivo, e che adoro. Mi piace dirigere il gioco. Ero solito giocare da numero 10, ma ora sono contento della zona di campo in cui mi muovo".