"L’Inter non ha ricevuto formalmente telefonate e proposte né dal club bavarese, né dall’entourage del giocatore. Inzaghi, in particolare, ritiene il centrocampista turco il perno insostituibile del meccanismo di squadra e prima di fornire semaforo verde alla sua eventuale cessione certamente lotterebbe con ogni mezzo. Çalhanoglu ha 30 anni, contratto in scadenza nel 2027 e stipendio netto da 6,5 milioni di euro. Nel ritiro turco, i media sono certi che l’interista sia più che allettato davanti alla proposta di rientrare in Bundesliga da stella e non più da giocatore emergente, avendo tra l’altro la possibilità di guadagnare 8 milioni più bonus per quattro anni.