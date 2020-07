Cambiasso nella Hall of Fame: “Ringrazio tutti i tifosi dell’Inter. Ora il mio nome…”

Il terzo centrocampista a entrare nella Hall of Fame dell’Inter è Esteban Cambiasso. Succede a Lothar Matthäus, votato nel 2018, e a Dejan Stankovic, scelto nel 2019. Dal 2004 al 2014 il centrocampo dell’Inter ha avuto un metronomo, un leader, un assaltatore, un ragionatore. Cambiasso, arrivato dal Real Madrid in punta di piedi, si è preso l’affetto dei tifosi, il cuore degli interisti, le chiavi della mediana e tanti, tantissimi trofei. Trascinatore naturale, interista dentro, Cambiasso va ad unirsi ad altri due centrocampisti leggendari della storia nerazzurra. Per il “Cuchu” 430 presenze e 51 gol in maglia nerazzurra: dieci stagioni, 5 Scudetti, una Champions League, un Mondiale per Club, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane.

“Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter che mi hanno permesso di entrare nella Hall of Fame: ora il mio nome è accanto a quello di altri grandissimi giocatori che hanno onorato questa maglia. Che piacere! Sempre forza Inter!”, le parole dell’argentino.

(Inter.it)