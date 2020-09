Cambiasso, retroscena clamoroso: “Nel giorno delle manette di Mou mi squalificarono inventando”

Esteban Cambiasso si è raccontato in una lunga intervista a Paolo Condò, all’interno del libro “La storia dell’Inter in 50 ritratti”. Un’intervista, quella del Cuchu, condita da gustosi retroscena. Come quello relativo alla famosissima Inter-Sampdoria, la partita passata alla storia per le manette di Jose Mourinho.

“La partita contro la Samp, quella delle manette di Mou? Io fui attento a non trascendere, duro nella sostanza ma accettabile nella forma, e dissi all’arbitro che aveva rovinato la partita. La mia squalifica si deve al rapporto di un’ispettrice della procura che scrisse di avermi visto colpire Gastaldello nel tunnel degli spogliatoi. Non era vero, Gastaldello stesso scrisse una lettera alla corte nella quale raccontava la verità e cioè che non ci eravamo nemmeno incrociati. Non venne presa in considerazione”.