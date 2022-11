Camerun, esclusione Onana: ecco cosa è stato spiegato all’Inter. Oggi la decisione

Nella giornata di ieri è arrivata l'inattesa decisione del c.t. del Camerun, Rigobert Song, di escludere André Onana dalla gara con la Serbia. Una decisione, come sottolinea il Corriere dello Sport, che ha sorpreso pure l'Inter. "L’”indagine” è scattata in tempo reale, con i primi contatti con l’entourage del portiere andati in scena ancora prima del fischio d’inizio di Camerun-Serbia. All’Inter è stato spiegato che il provvedimento sarebbe nato da divergenze tecniche tra Onana e il c.t. Song".

"A quel punto, sembrava già certo anche che Onana avrebbe chiuso in anticipo i suoi Mondiali, lasciando il Qatar. In realtà, è stato necessario attendere l’intero pomeriggio e parte della serata prima che la Federazione camerunense emettesse un comunicato ufficiale, confermando la sospensione temporanea per ragioni disciplinari, ma senza indicare modalità e tempistica. Una scelta probabilmente voluta, che, nella sostanza, ha spostato la palla ad Onana: restare da sospeso o fare le valigie? Probabile che il portiere se ne andrà oggi, non avendo recuperato la serenità necessaria per restare. Giusto, però, lasciare il margine perché la notte porti (un altro) consiglio".