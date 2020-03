Corsera – Danno da 700 mln se il campionato non finisse. Effetti anche sul mercato

Bisogna fare di tutto per arrivare in fondo alla stagione. È un punto che mette d’accordo tutti i presidenti dei club di Serie A. Altrimenti, come sottolinea il Corriere della Sera, per molti rimettersi in piedi sarà impossibile. Inverosimile l’ipotesi di tornare a giocare dal 4 aprile, più realistico farlo all’inizio di maggio: “Ci sono 9 weekend sino alla fine di giugno e 12 sono le giornate da recuperare, 13 se consideriamo una finestra per le partite saltate del 25° turno. Giocando domenica e mercoledì si può evitare il crac. Per andare oltre il 30 giugno, data di scadenza di contratti, prestiti e impegni con gli sponsor, serve invece un decreto ministeriale“, sottolinea il quotidiano.