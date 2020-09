Inter, stop Candreva: il Genoa non lo convince. Samp in fila, ma l’esterno aspetta la sua favorita

Il futuro di Antonio Candreva sembra essere lontano dall’Inter. Dopo una stagione da protagonista, con l’arrivo di Hakimi il laterale non avrebbe spazio e Conte ha deciso di metterlo sul mercato. Sulle sue tracce c’è il Genoa, ma non solo.

“Con il Genoa ci sono in ballo per la verità i nomi di Ranocchia e Candreva. Nessuno dei due, però, è convinto del trasferimento. Va registrato uno stop sull’ipotesi emersa 24 ore fa. Candreva, nello specifico, non ha fretta di decidere il suo futuro. Vuole valutare. Perché oltre al Genoa si è affacciata la Sampdoria. Ma la soluzione preferita dal giocatore si chiama Fiorentina, che pochi giorni fa si sarebbe fatta viva e potrebbe valutare l’operazione”, spiega La Gazzetta dello Sport.