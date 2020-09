TS – Candreva, un battibecco con Conte cambia il suo scenario? A Villa Bellini l’Inter parla di lui

Nella scorsa stagione Antonio Candreva è stato uno dei quasi inamovibili titolari dell’Inter di Conte. L’arrivo del tecnico nella scorsa estate ha rivalutato il suo percorso in nerazzurro, ma nel finale della scorsa stagione l’esterno è finito fuori dalle scelte dell’allenatore.

Come si legge su Tuttosport “Il cammino in Europa League è la certificazione che qualcosa si è incrinato tra il tecnico e l’esterno (probabilmente anche a causa di un battibecco). Come se non bastasse, il grande colpo del mercato interista, Achraf Hakimi, gioca proprio nella posizione di Candreva. Il quale si pensava potesse rimanere comunque in organico. Invece, durante le discussioni di Villa Bellini, nel novero dei nomi messi sul tavolo di coloro che potevano partire, alla fine è uscito anche il suo”.

Candreva è sul mercato e, dopo essere stato nel mirino del Genoa, è la Sampdoria a provare una trattativa per il suo cartellino. I blucerchiati hanno offerto un triennale al giocatore che ancora non è stato convinto dalla proposta. Candreva lancia segnali positivi alla Fiorentina, che prima dovrebbe però cedere Chiesa.