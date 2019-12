Il look di Antonio Candreva fa discutere, simpaticamente, in casa Inter. L’esterno nerazzurro, letteralmente rinato con Antonio Conte, si è presentato in grande stile “a la playa”. Occhiali da sole e camicia aperta per Candreva, un look che non poteva passare inosservato.

Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno subito incalzato “il Johnny Depp di Dubai”.

Lo stesso Candreva è stato allo scherzo, anzi ha rilanciato con la sua risposta: “E non solo di Dubai!”.