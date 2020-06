Candreva: “Siamo qui per vincere e passare il turno. E’ stato difficile, questa pandemia…”

Le parole di Antonio Candreva prima di Napoli–Inter: “Adesso si torna in campo, dopo una situazione difficile per tutti. Siamo pronti per ripartire. Vincere? Assolutamente. Siamo in svantaggio. Affronteremo una squadra forte e difficile. Siamo qui per vincere e passare il turno. E’ stato difficile perché questa pandemia nessuno se la sarebbe mai aspettata, una cosa nuova per tutti. Ci siamo preparati per affrontare questo finale di stagione, questo mini torneo, nel migliore dei modi. Siamo pronti a giocarcela”.

(Inter TV)