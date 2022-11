Messico, il pugile Canelo Alvarez minaccia Messi: “Prega Dio che non ti trovi”

"Avete visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo trovi! Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!". Poi botta e risposta con El Kun Aguero che scrive su twitter: "Signor Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi se vedi bene fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente". E Alvarez replica: "Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!! Non sto parlando del paese (Argentina) sto parlando di Messi per via della cosa che ha fatto".