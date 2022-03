Capello: “Inter non abbattuta, si riprenderà. Scudetto? Per ora tutte alla pari”

Le parole dell'ex allenatore a proposito dello stato di forma dei nerazzurri e sulla lotta al tricolore

Nel corso dell'intervista concessa oggi alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si è soffermato sullo stato di forma delle big di Serie A. Partendo dai nerazzurri: "Inter in calo? Un'esagerazione. Non vedo una squadra abbattuta. L’Inter si riprenderà, ma molto dipenderà dalla gara di domenica con la Juve. Un pareggio sarebbe una sconfitta per entrambe, quindi penso che gli allenatori se la giocheranno con le armi che hanno. La Juve essendo indietro in classifica dovrà rischiare di più, ma neppure l’Inter può permettersi un pareggio. Le distanze sono minime. E nella lotta scudetto non dimentichiamo il Napoli, una buonissima squadra: è cresciuta molto e ha un tecnico che sa dove portarla".

«A livello internazionale non ci siamo, soltanto l’Atalanta che non è fra le quattro in lotta per lo scudetto si è dimostrata competitiva. Dobbiamo cambiare nei ritmi di gioco: per ora siamo veloci lentamente e non serve. Bisogna prendere il modello tedesco, recuperare palla e giocarla subito in avanti. Le qualità per farlo ci sono».