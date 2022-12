Inter, Capello: “Lautaro mi piace, è completo. Brozovic? Mi piacerebbe…”

Le parole del tecnico: "Lautaro? A me piace, è completo. Nella finale è stato un po' lento nell'esecuzione. Questo deriva anche dal fatto che in Italia si va più piano"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato così di Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter: «A me piace, è completo. Nella finale è stato un po' lento nell'esecuzione. Questo deriva anche dal fatto che in Italia si va più piano».