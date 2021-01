Capello punge Conte: “Non ha motivo di chiedere altri rinforzi. Anche se ho sentito…”

“Secondo me Conte non ha motivo di chiedere altri rinforzi“. Fabio Capello punge Antonio Conte. Capello, spesso critico nei confronti del tecnico salentino, sostiene “che i nerazzurri abbiano la rosa più ampia e i giocatori in grado per poter essere competitivi in tutte le gare. Poi non avendo le coppe, sarà fresca in tutti i momenti“.

Poi arriva la stilettata: “Ha giocatori di grande livello e tutti gli allenatori la vorrebbero: mi sembra una richiesta non giusta. Anche se ho sentito nelle ultime interviste che ha preso atto della situazione economica“.

(il Giornale)