Capo ultrà ucciso prima di Inter-Sampdoria: la Curva Nord abbandona lo stadio

Omicidio a Milano. Un uomo è morto in seguito ad una sparatoria in via Fratelli Zanzottera, nel quartiere Figino, alla periferia Ovest della città. La vittima è il capo ultrà dell'Inter, Vittorio Boiocchi, di 69 anni. Il decesso è avvenuto durante il trasporto verso l'ospedale San Carlo. Boiocchi, mentre stava rientrando a piedi a casa, è stato freddato con almeno cinque colpi d'arma da fuoco. Sull'episodio indaga la polizia. L'agguato è avvenuto poco prima della partita Inter-Sampdoria allo stadio San Siro.