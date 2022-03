Capuano: “Nazionale, ricorsi ridicoli come quello dell’Inter hanno complicato la vita”

"Quando perdi in casa con la Macedonia del Nord non puoi lamentarti di niente ma i club non hanno fatto nulla per aiutare questa Nazionale"

"Quando perdi in casa con la Macedonia del Nord non puoi lamentarti di niente ma i club non hanno fatto nulla per aiutare questa Nazionale. Anzi, hanno fatto di tutto per impedire la settimana di preparazione. Il percorso era già strettissimo ma i club l'hanno complicato ulteriormente con ricorsi ridicoli, senza alcuna possibilità di essere vinti, solo per spostarsi le partite a piacimento. Penso all'Inter ma non solo all'Inter. Quei ricorsi hanno solo rischiato di intasare il calendario e non c'è alcuna possibilità che quelle partite non debbano essere giocate".