"In caso di interventi in entrata, comunque, l’Inter potrebbe reinvestire l’incasso di una eventuale cessione di Valentin Carboni, che piace al Marsiglia. Per il trequartista argentino ora impegnato in Coppa America la valutazione è di 30 milioni: il club nerazzurro difficilmente prenderebbe in considerazione l’ipotesi di un altro prestito, dopo quello al Monza", scrive La Gazzetta dello Sport.