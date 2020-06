Carboni: “I miei figli all’Inter, per me è un sogno: il 2 luglio firmeremo il contratto”

Ezequiel Carboni, ai microfoni di Tyc Sports, ha confermato l’accordo con l’Inter per il passaggio in nerazzurro di suo figlio Valentin, che raggiungerà a Milano il fratello maggiore Franco, già sotto contratto con il club di viale della Liberazione da gennaio:

“Siamo venuti qui un anno fa, ho avuto la possibilità di venire a lavorare a Catania grazie alle persone che mi ci avevano portato da giocatore: è stata una scelta di vita quella di venire con tutta la mia famiglia, e i ragazzi hanno iniziato a giocare a Catania. A dicembre Franco è stato acquistato dall’Inter: in quella occasione abbiamo parlato anche del mio secondo figlio, Valentin. La scorsa settimana l’accordo è stato chiuso a parole e, se tutto andrà bene, il 2 luglio andremo a Milano per firmare il contratto di Valentin. Per me e mia moglie è un sogno, come genitori, vedere che oggi possono giocare all’Inter“.