L’Inter ha messo le mani su un ennesimo talento in erba. Si tratta di Valentin Carboni, figlio dell’ex Catania Ezequiel, prelevato proprio dal club siciliano. Il ragazzo, appena quindicenne, è pronto a trasferirsi in nerazzurro per una cifra vicina ai 300 mila euro più bonus in caso di rivendita. Accordo raggiunto nella giornata di ieri, come spiegato da Itasportpress.