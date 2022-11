Esordio Champions per Carboni: all’Inter tutti stravedono per lui. E quella frase di Marotta…

Dopo aver giocato qualche spezzone in campionato, Valentin Carboni, 17enne talento dell'Inter, ha provato la gioia dell'esordio in Champions

"L’andata l’aveva fatta con la Youth League: Inter-Bayern 2-2, un gol suo. Ieri sera, quando nel secondo tempo ha cominciato a scaldarsi, un po’ la testa avrà cominciato a girare a vuoto. A pensare chissà cosa. Valentin Carboni difficilmente dimenticherà questo 1° novembre: esordio in Champions League a 17 anni, altro che calcio dei “piccoli”. Il gioiello si fa spazio. All’Inter tutti stravedono per lui. In un passaggio dell’ultima assemblea dei soci, l’a.d. Beppe Marotta aveva pure citato il suo debutto in campionato, contro la Roma, come segno di orgoglio per la società".