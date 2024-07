In casa Inter ci si interroga sul futuro di Valentin Carboni: il gioiellino classe 2005, reduce dal prestito al Monza e attualmente impegnato in Copa America con l'Argentina, ha mostrato qualità sicuramente importanti, tanto che diverse società hanno bussato alle porte di viale della Liberazione. La dirigenza nerazzurra crede fermamente nel suo talento, ma sa anche che di fronte a offerte irrinunciabili non potrà dire di no. In questi clima di incertezza si sono aggiunte le parole di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha apertamente parlato di Carboni e di come potrebbe essere utile alla sua squadra.