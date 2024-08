In questo l'Inter è un passo in avanti: la difficoltà potrebbe essere il calo delle energie che può esserci dalla grande concentrazione in Champions. L'Inter vorrà ripetersi in campionato ma credo che la nuova Champions League sarà se non il primo obiettivo dichiarato, sarà fondamentale per l'Inter: dopo aver dominato in Italia e una finale, vuoi arrivare a confermarti. Io credo che questo possa forse togliere energie mentali dal campionato, ma la squadra comunque è forte: ha due giocatori per ruolo, possono esprimersi bene. Ma se dovranno fare un pensiero in più, lo faranno in Europa".