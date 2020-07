Caressa: “Conte mette troppo le mani avanti. Parla del giorno in meno, quando l’Atalanta…”

Alla vigilia della sfida di Roma contro la squadra di Fonseca, Antonio Conte ha sottolineato le varie difficoltà del match per l’Inter. Incluse quelle dovute agli spostamenti e al fatto che i nerazzurri, avendo giocato giovedì sera a Ferrara ed essendo tornati a Milano solo venerdì mattina, hanno avuto praticamente un solo giorno a disposizione per preparare una partita tanto importante. Parole che non sono piaciute a Fabio Caressa che, intervenuto a Sky Calcio Club, ha criticato così le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro:

“Credo che ogni tanto questo troppo mettere le mani avanti non aiuti la squadra. Inutile parlare del giorno in meno o del giorno in più L’Atalanta, per esempio, avrebbe avuto da ridire, dato che ha giocato molte volte il sabato pomeriggio prima di tutti. E invece non ha mai detto niente. Ma comunque diciamo che Antonio ha i suoi modi di motivare la squadra“.

(Fonte: Sky Sport)