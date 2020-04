Roberto Carlos: “Hodgson mi ha distrutto, non sapeva molto di calcio. Ho parlato con Moratti…”

Tra i grandi rimpianti dell’Inter del passato c’è sicuramente Roberto Carlos. L’esterno brasiliano è tornato a parlare della sua esperienza in nerazzurro, prima di vincere tutto col Real Madrid, e del suo rapporto col tecnico inglese Roy Hodgson:

“Hodgson mi ha distrutto. Mi ha fatto giocare a centrocampo. Non avevo chance di giocare per il Brasile in quel modo e c’era la Coppa America nel 1997. Non è che non andavamo bene, è che non sapeva molto di calcio. Ho parlato col presidente Moratti e ho chiesto di andare via. Sono andato al Real Madrid per Capello, è stato il tecnico più importante nella mia carriera”.