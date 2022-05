Carnevali: “Vorremmo Casadei, Inter non se ne priva. Pinamonti? Magari ma costa troppo”

Così il dirigente: "Casadei? L'avevamo già chiesto all'Inter lo scorso anno, è uno profilo molto interessanti: loro non vorranno privarsene"

A margine dell'evento "“Atleticamente Insieme – La Riconquista”, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così del mercato dei neroverdi e non solo: "Marotta? Ci siamo rivisti oggi per la prima volta, ma non c'è bisogno di fare pace, ci mancherebbe. Non abbiamo parlato di giocatori, oggi è stato un momento piacevole: non abbiamo parlato di calcio, ma di tutt'altro. Scamacca? Deve ancora partire tutto, non c'è nessuna richiesta ufficiale: abbiamo qualche altro giocatore importante per il quale potrebbe esserci un'opportunità. Ma è importante capire il desiderio del Sassuolo, ovvero mantenere la squadra competitiva il più possibile: sarà un campionato difficile, sicuramente non andremo a privarci dei migliori con facilità.