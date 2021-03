Carnevali: “L’Inter ci ha chiesto Berardi. Nuove offerte irrinunciabili? L’idea…”

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha svelato al Corriere dello Sport la richiesta dell'Inter per Berardi

Come siete riusciti a tenerlo?

" Con Domenico ci lega un rapporto speciale . È vero che ci sono state offerte o interessamenti per lui, ma abbiamo sempre concordato che la cosa migliore era andare avanti insieme".

"Esatto. Quando Magnanelli non gioca, indossa anche la fascia da capitano, cosa che avrebbe fatto un grande piacere al patron Squinzi, il suo primo tifoso. In un calcio dove non ci sono più bandiere, siamo orgogliosi che lui stia diventando la nostra".