Berardi su rigore e Benevento KO: il Sassuolo vince 1-0 e scavalca momentaneamente l’Inter

Nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, il Sassuolo batte 1-0 il Benevento e ritorna momentaneamente secondo in classifica scavalcando l’Inter, impegnata domenica a Cagliari. A decidere l’incontro è un gol di Berardi su calcio di rigore per fallo di mano di Tuia in area giallorossa. Il Benevento reagisce e sfiora il gol del pareggio in più circostanze, specialmente con Lapadula e Caprari ma il Sassuolo tiene nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per il rosso ad Haraslin. Nel finale Iago Falque sfiora il gol ma la traversa gli dice no. Il Sassuolo vince e vola a 22 punti, a -4 dal Milan e a +1 dall’Inter ma con una gara in più mentre il Benevento raccoglie la sesta sconfitta in 11 partite e resta dodicesimo a quota 11.