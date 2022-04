Carnevali: “Il Sassuolo non deve vendere a tutti i costi. Discorsi aperti con vari club”

L'ad del club neroverde ha parlato dei tanti calciatori che in estate potrebbero essere chiesti dai grandi club alla società

Eva A. Provenzano

L'ad del Sassuolo, Carnevali, ha parlato prima della partita del Sassuolo contro l'Atalanta. Ecco le sue parole sul mercato neroverde al quale è interessata anche l'Inter visto che tra i suoi obiettivi ci sono Scamacca e Frattesi.

Si parla dei vostri gioielli e in estate farà la conta delle offerte, ma si andrà avanti con Dionisi?

Senz'altro, punto fondamentale è l'allenatore. È la parte dove si inizia. Siamo contenti del lavoro che sta facendo, riteniamo che sia un ottimo allenatore, non ci sono dubbi e speriamo che anche lui non sia come i giocatori che ci venga chiesto da altri club. L'obiettivo è continuare come l'obiettivo è quello di non vendere i calciatori che ci sono richiesti in questo momento.

-Quindi state già parlando dell'addio di alcuni giocatori: tipo con la Juventus state già parlando di Raspadori?

Guardi con la Juventus non stiamo ancora parlando, magari con qualche altra squadra sì. Ma è un parlare quotidiano che si fa con vari club, anche da parte nostra perché c'è interesse anche nell'acquistare. Ma siamo all'inizi, nulla di concreto. Sappiamo che c'è interesse per i nostri giocatori, alcuni giocano anche in Nazionale. Ma tra dire e fare c'è tempo e sarà lunga. Siamo in un momento in cui non dobbiamo cedere e potremo riflettere.

-Chi ha più bisogno di restare un altro anno al Sassuolo per crescere tra i giocatori più richiesti?

Ci sono tanti giocatori pronti. Il desiderio sarebbe quello di trattenerli per ambire a cose importanti. La proprietà nostra è solida e sotto l'aspetto economico non abbiamo necessità di vendere a tutti i costi. Vorremmo competere per obiettivi importanti. Ma sappiamo che possono arrivare delle offerte importanti, con contratti alti, e diventa difficile trattenerli.

(Fonte: DAZN)