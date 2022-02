Carnevali: “Scamacca e Frattesi? L’Inter si è mossa per prima. Ma ci sono…”

La parole dell'ad del Sassuolo sul futuro dei due giovani finiti nel mirino del club nerazzurro

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Scamacca e Frattesi, entrambi nel mirino dell'Inter. Queste le dichiarazioni dell'ad del Sassuolo: "Il pericolo di perderli a gennaio non c'è stato perché la nostra volontà era di non fare nessun tipo di cessioni su questi ragazzi giovani, se ne riparlerà più avanti. Ci sono varie richieste, è un problema quando non ci sono richieste. L'Inter è stata una delle squadre che si è mossa per prima, ma ci sono richieste anche da parte di società straniere. La fortuna è di avere questi ragazzi bravi, faremo le giuste considerazioni e vedremo se ci saranno le condizioni".