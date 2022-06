“Carriera in bilico”, furia Icardi: “Cagate, decido io! Sto in Africa con i gorilla che…”

L'ex Inter non ha digerito l'articolo critico della Rosea e attraverso le sue storie Instagram ha risposto per le rime

"Dov'è finito Icardi ? Vita da sogno, carriera in bilico". Questo il titolo di un pezzo di qualche giorno fa de La Gazzetta dello Sport, che ha descritto il momento non proprio brillante della carriera del centravanti, che trova sempre meno spazio al Paris Saint-Germain ma continua ad essere al centro del gossip e della critica. L'ex Inter, però, non ha digerito l'articolo della Rosea e attraverso le sue storie Instagram ha risposto per le rime: "Sono in Africa Alessandro (l'autore del pezzo, ndr), il prossimo anno ti lascio organizzare le mie vacanze se vuoi.

O questi discorsi sono solo cazzate come ogni anno? Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mai sembra così in bilico come fai capire con le cagate scritto. A 29 anni non ti preoccupare che con i quasi 200 gol fatti mi conoscono tutti abbastanza bene. E poi decido io di restare e mettermi a disposizione. Grazie mille, ti abbraccio forte dall'Africa, con i gorilla, con i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te. A presto", ha concluso.