Casadei, Inter chiarissima: “Ieri Inzaghi ha dato un netto indizio di mercato”

C'è un nome su tutti tra i giovani su cui l'Inter punta davvero forte: quello di Cesare Casadei . Il centrocampista classe 2003 è stato l'autentico MVP del campionato Primavera ed è pronto a debuttare nel calcio dei grandi. Con il club nerazzurro che ha le idee chiarissime, come conferma La Gazzetta dello Sport: "Le parole di Inzaghi sui giovani sono passate in secondo piano rispetto alle altre dichiarazioni della prima conferenza stampa della nuova stagione.

Ma i più attenti avranno letto dietro le sue frasi un chiaro indizio di mercato: il club nerazzurro punta fortemente su Casadei, giocatore che ha attirato su di sé le attenzioni di diversi club. L’idea dell’Inter è chiarissima: il calciatore può andare a farsi le ossa in prestito, ma non è vendibile. Si può trovare una formula – riscatto e diritto di contro-riscatto, per esempio – ma la cessione viene esclusa.