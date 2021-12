Casemiro ammette: “Ho avuto la possibilità di giocare nell’Inter. Domani grande gara”

Le parole del centrocampista del Real Madrid alla vigilia del match di Champions League con l'Inter di Inzaghi

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, anche Casemiro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista brasiliano: "Siamo nel nostro miglior momento, lo è anche Inter che è campione d'Italia in un campionato difficile. Sarà una grande partita di Champions. Noi sappiamo sarà molto complicata, per cui dovremo lavorare tanto ma sarà un grande spettacolo. Ancelotti? Pochi allenatori al mondo hanno questa voglia di imparare e vincere, non solo lui è così, ma anche tutta la sua commissione tecnica e per noi questo è molto importante. Il club vive di Champions. Noi sappiamo che la squadra qualsiasi cosa giochi la vince, ma la Champions è speciale per noi. Quando ero al Porto ho avuto la possibilità di giocare nell'Inter, ma ho scelto il Porto prendendo una decisione difficile perché l'Inter è una grande squadra. L'Italia ha molti club forti come il Milan che mi affascinano molto. Anche quando ero al San Paolo ho avuto l'opportunità di giocare nell'Inter ma purtroppo non se ne è fatto nulla e adesso sono qui".