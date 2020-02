Inter, un anno fa lo scoppio del caso Icardi: ha vinto Marotta, in estate nuovo round

13 febbraio 2019: esattamente un anno fa l’Inter, con uno stingato comunicato pubblicato su Twitter, annunciava la decisione di destituire Mauro Icardi dal ruolo di capitano della squadra, affidando la fascia a Samir Handanovic. Un fulmine a ciel sereno, che segnò l’inizio della fine del rapporto con l’attaccante argentino.

VINCE LA LINEA MAROTTA – “Appena sbarcato dalla Juventus, (Marotta) si è trovato a gestire un pregresso che conteneva tuttele contraddizioni dell’universo Inter. Ha deciso per il pugno duro e ha vinto. Ha preso il caso Icardi e ne ha fatto il manifesto della sua visione, segnato un precedente, tracciata la linea senza mai arretrare di un centimetro. Ha vinto perchè poi ha pescato Lukaku che sta facendo innamorare i tifosi nerazzurri, segna a raffica e incarna alla perfezione quel ruolo di uomo squadra che Icardi non riusciva a interpretare. Ha vinto perchè lo spogliatoio di Appiano Gentile è diventato una piccola Svizzera e i risultati lo confortano“.

SECONDO ROUND – “Non ha ancora stravinto, perchè la prossima estate si annuncia nuovamente bollente, con le allusioni di Wanda Nara a un possibile ritorno in Italia, l’ombra della Juventus sullo sfondo e un riscatto del Psg tutt’altro che scontato. C’è un altro round da combattere, insomma, ma a un anno di distanza dallo (s)fasciamento di Icardi il suo bilancio è in positivo. Se poi riuscisse a conquistare al primo colpo lo scudetto passerebbe alla storia e sarebbe difficile non legare l’inizio del suo regno nerazzurro proprio con quell’atto formale di togliere i poteri al massimo rappresentante dell’Inter pre-Marotta“.