Cassano, accanimento contro Inzaghi: “Ma cosa parla? Risultati schifosi e meritava il Porto”

Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Antonio Cassano è tornato sul passaggio del turno di Champions da parte dell'Inter che ha eliminato il Porto. L'ex giocatore non risparmia bordate all'indirizzo di Simone Inzaghi. "Da interista dico: ok, è perfetto. Ha fatto schifo, però è passata tra andata e ritorno meritava di passare il Porto, ma di gran lunga. Invece il suo allenatore ovviamente cosa fa? Dice "abbiamo fatto un pezzo di storia". Un pezzo di storia che cosa? Sei a -18 in campionato, l'anno scorso hai perso un campionato".

"Quest'anno hai passato con il Porto che sulla carta è inferiore a te, ma non meritando. Ha fatto un pezzo di storia cosa?Poi dice alla fine parlerò, ma c'è poco da parlare. Io al di fuori dico: hai fatto male l'anno scorso anche vincendo due coppette, Quest'anno ok, hai vinto la Supercoppa, ma a me non me ne frega niente della Supercoppa e della Coppa Italia. Sta facendo malissimo come risultati, a meno che vince la Champions rimane, ma ne dubito. L'Inter sotto la sua guida sta facendo un disastro, questo è un dato di fatto".