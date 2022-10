Cassano: “Allegri non è capace, ha vinto con 50 campioni. Ronaldo? Finito da 3 anni”

Dopo aver rincarato la dose sul Napoli di Maradona, Fantantonio non ha risparmiato due suoi storici bersagli: l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che secondo Cassano «Deve andare via, perché non è buono: quando ha vinto aveva 50 campioni, ora che deve dare qualcosa in più lui questi sono i risultati. Non è capace. Dovrebbe fare un passo indietro, ma dubito che rinunci ai soldi».