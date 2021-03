Cassano: “Devo dirlo: Inter squadra del cuore, ma ha vinto la Champions non giocando a calcio”

La sentenza dell'ex centravanti in merito alla conquista della Champions League da parte dell'Inter nel 2010

E' il modo di giocare a calcio il tema di discussione all'interno della Bobo TV. I quattro opinionisti discutono sul movimento calcistico in Italia, ancora troppo indietro rispetto a quello degli altri paesi. In merito a questo, Lele Adani ha chiesto: "Da quanti anni non vinciamo in Europa? L'Inter ha vinto la Champions League nel 2010". Immediata la replica di Antonio Cassano, che ha sentenziato: "Devo dirlo, l'Inter è la mia squadra e ha vinto la Champions 11 anni fa, ma non giocando a calcio".