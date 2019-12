Calcio e tv, Cassano fatto fuori da Tiki Taka. Il motivo? Una lite furibonda: i dettagli

Antonio Cassano è stato fatto fuori da Tiki Taka. L’indiscrezione è confermata da Repubblica, che parla di un’assenza definitiva.

“C’è baruffa a Sport Mediaset. Ieri sul far della notte Pierluigi Pardo ha aperto Tiki Taka annunciando l’assenza dell’opinionista Antonio Cassano. L’assenza è definitiva, voluta dai vertici e non certo da Pardo. Tra le altre cose, dovrebbe entrarci anche un recente litigio fuori onda con Giorgia Venturini (), ospite fissa a titolo chissà. Inoltre, alla ripresa Tiki Taka si sposta al lunedì su Italia 1 e non, come sembrava, alla domenica su Retequattro. Dove andrà invece un programma sportivo nuovo con Giorgia Rossi. Insomma, c’è baruffa a Sport Mediaset”, spiega il quotidiano.