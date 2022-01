Inter, Cassano: “Gosens a 25 capolavoro di Ausilio. Perisic? Mi risulta che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il colpo più bello e intelligente l'ha fatto l'Inter: Ausilio ha fatto un capolavoro prendendo Gosens a 25"

Intervenuto durante la Bobo Tv, Antonio Cassano , ex calciatore, ha parlato così dell'acquisto di Robin Gosens da parte dell'Inter : "Il colpo più bello e intelligente l'ha fatto l'Inter: Ausilio ha fatto un capolavoro prendendo Gosens a 25. Ma poi l'Inter ha fatto trapelare il fatto che la proposta a Perisic è confermata, non gli ha detto che lo caccia dopo Gosens: se il tedesco è quello dell'Atalanta, è tanta roba. L'unico dubbio che ho è il fatto che vada via da Gasperini, ma a me piace tanto.

Ma Perisic è fondamentale e l'offerta biennale resta: troveranno una quadra, l'Inter sta facendo un lavoro straordinario. Da quello che mi risulta lui si è impuntato e vuole tre anni, l'Inter gliene offre due. Da quello che so, squadre che gli offrono tre anni a sei milioni non ce ne sono. Lui si accontenterebbe di due anni di contratto a sei: altrimenti tre anni a 4.5. Caicedo? A me piace tanto, lo butto dentro. Nell'idea di Inzaghi esce Dzeko se non è in giornata e mette uno simile che può servire. L'Inter sta costruendo da una base posta da Spalletti".