Ag Gosens: “C’erano le inglesi, ha scelto subito l’Inter. E’ il più forte in Europa e con Inzaghi…”

L'agente del neo acquisto nerazzurro svela i dettagli della trattativa

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Gianluca Mancini, agente di Robin Gosens , racconta i dettagli della trattativa che ha portato l'esterno all'Inter. "L’Inter lo seguiva da tempo e ovviamente i suoi numeri erano sotto gli occhi di tutti, poi lunedì in giornata c’è stata l’accelerata e si è fatto tutto in 48 ore. Ovviamente era molto felice, aspettava da tempo un’occasione del genere e siamo convinti sia il club perfetto per lui, nell’anno del mondiale era importante per lui fare questo step".

"Sarò di parte ma credo che Gosens sia nel suo ruolo il più forte in Europa, l’Inter si è rinforzata sicuramente quindi può puntare ad ogni obiettivo. Matrimonio perfetto con Inzaghi? Assolutamente si, si sono già parlati e c’è stato subito un ottimo feeling, Robin è molto felice di iniziare questa avventura con lui. In passato c’erano anche Juve e Napoli sì, ma non di recente. Come è noto, c’è stato l’interessamento da parte di alcuni club inglesi in questo mercato ed altri club di livello internazionale, ma quando è arrivata l’Inter non ci abbiamo pensato un attimo".