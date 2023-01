Cassano: “Inter fuori dalla corsa scudetto. Inzaghi continua a fare questo errore”

“Di arbitri non parlo, non mi interessa. L’Inter non meritava di vincere la partita a Monza. Non li meritava i 3 punti. Il Monza ha fatto una partita migliore, di ritmo e proposte, ha creato di più e meritato di pareggiare la partita. L’Inter non mi è piaciuta assolutamente, solo qualcosa nel primo tempo. La cosa peggiore è che Inzaghi continua a fare questi cambi e non sempre vanno bene. Lukaku non sta bene e in più se lo metti a 10/15’ dalla fine non entra rapidamente in partita, lo metti in difficoltà se non gioca dall’inizio. Calha e Barella fuori per infortuni, ma non ho capito perché ha tolto Dimarco. L’errore è stato anche dell’allenatore con questi cambi fatti sempre nello stesso modo. Poi in conferenza ha parlato dell’arbitro. Sabato l’Inter è uscita definitivamente dalla corsa scudetto per me, ha davanti tre squadre. L’Inter si è tagliata fuori da sola”, le sue parole.