Cassano: “Inzaghi oltre Conte, che picco in 4 mesi. Impressionato da questa cosa”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex fantasista Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter, in testa alla Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Conte all’Inter ha fatto un grandissimo lavoro, eccezionale. Inzaghi però a livello di gioco, di bellezza, di fantasia, ha dato di più. Non avrei mai immaginato l’Inter raggiungesse un picco così in 4 mesi. Il Liverpool in Champions è sicuramente favorito, ma l’Inter se la giocherà a viso aperto, non aspetterà. Giocherà e rischierà, il calcio è particolare. Il lavoro di Inzaghi va oltre quello di Conte, mi ha impressionato la gestione dei 25, sono tutti partecipi. D'Ambrosio, Darmian, Vidal, anche Kolarov nella scorsa. Sanchez l'ha recuperato alla grandissima, Dzeko è un giocatore vero. Inzaghi sta facendo un capolavoro”.