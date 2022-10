Cassano: “Dybala? Handanovic si fa gol da solo. Inzaghi a casa, mi prendo uno di questi due”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così del momento dell’Inter: “Gran gol Dybala? No, è Handanovic che si è buttato dentro la palla. Penso che Inzaghi non abbia più la squadra in mano, sta facendo confusione, tra portiere, Acerbi, Bastoni… Caro Inzaghi, grazie, abbiamo rinnovato, ora vai a casa però. Dicevo lo stesso di Allegri e ora lo devo dire di Inzaghi. Sono 2 mesi che si gioca, la squadra cammina, gioca malissimo e l’altro giorno magari prendeva per il c… La miglior partita? Immagina le altre… Vado a prendere o Bielsa o Tuchel, serve una sterzata. L’Inter dopo 8 giornate è a -8 dalla prima.

L’Inter ha avuto la fortuna di andare in vantaggio con la Roma. Handanovic non ce la fa più, questa è la mia idea. Sta facendo molto male, ora punti su Onana che è il futuro. Sull’1-1 la Roma ha avuto coraggio almeno, il risultato è giusto alla fine. La Roma ha segnato su una disattenzione di Acerbi, che è scappato dopo rispetto agli altri. Ha avuto coraggio e quindi alla fine ha meritato. Zhang, non i dirigenti, deve fare scelte importanti. Deve chiamare Inzaghi e salutarlo ora. A livello di gestione sta facendo fatica, nelle dichiarazioni pre-partita non mi è piaciuto affatto. I conti non sono affare suo. Vincere trofei? Una cosa è vincere alla Lazio, un’altra all’Inter. Sta facendo disastri quest’anno e tra poco ci sarà il benservito di questo passo. In questo momento Inzaghi è in confusione totale e la squadra non lo segue più. Gosens mi ha fatto tenerezza, Inzaghi lo sta disintegrando”, le sue parole.