Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così di Rafael Leao, attaccante del Milan, raccontando anche un aneddoto sull’Inter:

“Sapete chi me l’ha segnalato? Me l’aveva segnalato Ausilio, l’Inter l’aveva bloccato. Poi per qualche problema, è andato al Milan. L’unica cosa che non riesco a capire, è il ruolo ma mi piace tanto”.