Cassano: “Monza nel 2° tempo ha dominato. Quasi impossibile per l’Inter lo scudetto”

"Sono due pareggi diversi tra Milan-Roma e Monza-Inter. Il Milan fino all’87’ aveva in mano la partita, ha dominato in lungo e in largo, due piazzati e la Roma ha pareggiato, non sa come. Queste sono le squadre di Mourinho, non sai come, ma vincono o pareggiano. Sarà culo, sarà altro, non lo so. Il Milan ha buttato due punti. Per quanto riguarda Monza-Inter, il Monza non meritava assolutamente di perdere, poi ci sono delle problematiche sul gol del 3-1, ma guardo la prestazione. Il Monza ha dominato l’Inter, soprattutto nel secondo tempo. Il primo ha dominato l’Inter, nel secondo il pallone l’ha sempre avuto il Monza. L’Inter non ha fatto una buona prestazione. Il Monza da quando è arrivato Palladino domina il gioco. Adesso per l’Inter è quasi impossibile vincere lo scudetto”, le sue parole.