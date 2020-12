Cassano: “Solo un folle sceglie Lukaku su Benzema”. Ventola: “Non solo, lo preferisco a…”

Nel corso della chiacchierata su Twitch con Bobo Vieri, ancora una volta l’argomento di maggiore discussione è Romelu Lukaku. Tra l’attaccante belga e Benzema, Nicola Ventola non ha dubbi: “Io scelgo Lukaku, per età, per prospettiva. Se devo fare una squadra a parità di età scelgo Lukaku“.

La risposta dell’ex attaccante non trova d’accordo Cassano: “Lascia stare l’età, oggi solo un folle come te può dire ‘sì scelgo Lukaku e non Benzema’. Adesso, come l’altra volta, chiudo e me ne vado“. “Lo scelgo pure al posto di Aguero“, aggiunge Ventola.