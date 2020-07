CdS conferma: “Inter, l’agente di Emerson Palmieri è a Milano. Obiettivo reale”

Emerson Palmieri è un obiettivo reale dell’Inter. Lo ribadisce anche il Corriere dello Sport, che conferma quanto scritto ieri da Fcinter1908.it: “Intanto, se Hakimi sarà il prossimo acquisto per la fascia destra, uno dei nomi futuribili sull’altra corsia è Emerson Palmieri. L’esterno è sempre più un corpo estraneo nel Chelsea, dove è stato escluso per otto partite di fila in Premier League. Ieri il tecnico Lampard ha glissato sull’argomento, ma il brasiliano è un reale obiettivo dell’Inter e il suo agente in questi giorni si trova a Milano: ha già avuto modo di incontrare il club nerazzurro. Emerson Palmieri non ha mai nascosto di essere stuzzicato dal ritorno in Italia, oltre alla grande stima espressa per Conte”.