CdS – Atalanta-Inter, mai così basso possesso Gasp. Inzaghi, mossa a sorpresa

Il quotidiano torna sul pareggio del Gewiss Stadium che lascia comunque l'amaro in bocca alla squadra di Inzaghi

L'Inter è riuscita a tenere in mano il pallino del gioco anche in casa di una squadra solitamente vogliosa di imporsi come l'Atalanta. Una scelta, fino a un certo punto, secondo il Corriere dello Sport, da parte di Gian Piero Gasperini, nell'intensa partita a scacchi con Inzaghi. Si legge sul quotidiano: "La partita a scacchi tra Gasperini e Inzaghi è stata spettacolare. I due, che certo non si amano, hanno fatto l'impossibile per mettere in difficoltà il “nemico”: l'Atalanta ha accettato di avere il possesso più basso dal gennaio 2018 (allora il 33% contro la Roma, ieri il 36%) pur di andare a pressare gli avversari fino al limite della propria area e cercare il recupero in zona pericolosa; l'Inter, provata dai 120' nella vittoriosa finale di Supercoppa, ha alternato il palleggio ai lanci lunghi, una rarità nel calcio dell'ex Lazio".